Polizeieinsatz bei Club in Thüringen: Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung

Altenburg - Polizeieinsatz bei einem Club in Altenburg!

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen sexueller Belästigung. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Wie die Beamten am Montag mitteilten, ist es in der Nacht auf Sonntag (2.40 Uhr) zu dem Einsatz in der Werksiedlung gekommen. Auch der Rettungsdienst war den Angaben nach involviert.

Laut Polizei hatte ein 25-jähriger Mann afghanischer Herkunft zwei Frauen (deutsch, 25 und 30) zuvor unsittlich auf der Tanzfläche berührt.

Als die hauseigene Security informiert wurde, sei der mutmaßliche Täter angesprochen und daraufhin nach draußen begleitet worden, hieß es.

Im Zuge der Durchsetzung des Hausverbotes kam es zur Körperverletzung zwischen den beiden Männern.