Polizisten von Gruppe angegriffen! Zwei Beamte verletzt

Eisenach - Bei einem Polizeieinsatz in Eisenach (Wartburgkreis) sind eine Beamtin und ein Beamter verletzt worden.

Die Polizei wurde wegen einer Gruppe, die randaliert haben soll, gerufen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Zu dem Einsatz kam es am Dienstag gegen 22.10 Uhr in der Tiefenbacher Allee, wie am Mittwoch aus Angaben der Uniformierten hervorging.

Wegen einer Gruppe, die randaliert haben soll, hatten Zeugen laut den Beamten die Polizei gerufen. Außerdem sei mutmaßlich durch diese Personen ein Fahrrad eines 29-Jährigen unter "Anwendung von Gewalt" weggenommen worden.

Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Vor Ort habe die Polizei vier männliche Personen im Alter von 14 bis 36 Jahren festgestellt.

"Darüber hinaus sollen noch weitere drei Personen tatbeteiligt und flüchtig gewesen sein", berichteten die Beamten.

Als die Polizisten eintrafen, wurden diese den Angaben nach von der anwesenden Gruppe unvermittelt angegriffen. Eine Beamtin und Beamter seien dabei verletzt worden, hieß es.