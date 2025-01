01.01.2025 15:45 Pyrotechnik führt zu Balkon-Brand: Bewohner evakuiert, Zehntausende Euro Schaden angegeben

Zu einem Balkon-Brand ist es am Silvesterabend im Goetheweg in Worbis gekommen. Der Balkon wurde mittels Pyrotechnik in Brand gesetzt.

Von Silvio Dietzel und Carsten Jentzsch Worbis - Balkon-Brand durch Feuerwerk in Leinefelde-Worbis! Wie die Polizei mitteilte, sei durch unbekannte Täter mittels Pyrotechnik der Balkon in Brand gesetzt worden. © Feuerwehr Worbis/Silvio Dietzel/Montage Zu dem Brand ist es am Silvesterabend im Goetheweg in Worbis gekommen, wie am Mittwoch aus Angaben der Polizei hervorging. Betroffen war ein Balkon im Obergeschoss. Wie die Uniformierten mitteilten, sei durch unbekannte Täter mittels Pyrotechnik der Balkon in Brand gesetzt worden. Der Brand zerstörte den Balkon sowie die Fassade und auch die Balkontür samt Fenster. Die Wohnung wurde durch nach innen dringenden Qualm verrußt, wie aus den Angaben weiter hervorging. Nach TAG24-Informationen standen zwei weitere Balkone in Brand. Vor Ort wurden die Balkone im Außenangriff gelöscht. Parallel wurde das Gebäude von innen begangen und die Bewohner mussten evakuiert werden. Insgesamt wurden acht Bewohner des betroffenen Hauseinganges evakuiert und durch Feuerwehr und Rettungsdienst betreut. Nach TAG24-Informationen standen zwei weitere Balkone in Brand. Vor Ort wurden die Balkone im Außenangriff gelöscht. © Feuerwehr Worbis/Silvio Dietzel/Montage Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Hausbewohner durften nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden wurde mit circa 80.000 Euro angegeben.

