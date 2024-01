Radfahrerin wird bei Sturz schwer verletzt, dann kommt DAS ans Tageslicht

Meiningen - Eine Radfahrerin ist am Sonntagabend bei einem Sturz in Meiningen schwer verletzt worden. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus!

Die Frau wurde bei dem Sturz schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürzte eine Radfahrerin, als sie gerade nach links in die Berliner Straße eingebogen war. Den Angaben nach wurde die 37-Jährige schwer verletzt - sie kam in ein Klinikum.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Frau fiel positiv aus. Das Ergebnis laut Polizei: Ein Wert von über zwei Promille! Im Krankenhaus erfolgte schließlich eine Blutentnahme.

Die 37-Jährige hatte den Angaben nach bei den Beamten angegeben, aufgrund von Glätte die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren zu haben.