Ramelow: AfD "nicht das Zünglein an der Waage"

Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) hat bei einer Gewerkschaftsdemo am Tag der Arbeit eine Rede gehalten. © Bodo Schackow/dpa

"Sie war ja nicht das Zünglein an der Waage", sagte Ramelow am Montag am Rande einer Veranstaltung zum Tag der Arbeit in Gera. Rot-Rot-Grün habe mehr Stimmen gehabt als die Gegenstimmen von CDU und FDP.

Am Freitag war im Thüringer Landtag eine Änderung eines Untersuchungsausschusses zur Personalpolitik der Landesregierung beschlossen worden. Dabei hatte die AfD-Fraktion zusammen mit den Fraktionen von Linke, SPD und Grünen für die Änderung gestimmt, die Abgeordneten von CDU und FDP, die den Untersuchungsausschuss beantragt hatten, waren dagegen.

Hätte auch die AfD gegen die Änderung gestimmt, wäre sie wohl verhindert worden. Das genaue Abstimmverhalten wurde nach Angaben des Landtags nicht protokolliert.

Die rot-rot-grüne Regierungskoalition hat keine eigene Mehrheit im Landtag - ihr fehlen vier Stimmen. In der Vergangenheit ist sie auch schon mehrfach überstimmt worden.