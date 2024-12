Reizstoff-Vorfall in Shopping-Center - Rettungskräfte im Einsatz

Nordhausen - Zu einem Reizstoff-Vorfall ist es in einem Shopping-Center in Nordhausen gekommen. Zwei Menschen erlitten Atemwegsreizungen und Hustenattacken.

In Bezug auf die männlichen Personen teilte die Polizei zudem mit: "[...] einer vagen Beschreibung zufolge vermutlich mit Migrationshintergrund, eine detaillierte Beschreibung wurde nicht abgegeben [...]". (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Polizei-Beamte waren am späten Samstagnachmittag in die Südharzgalerie bestellt worden, wie am Sonntag aus Angaben der Uniformierten hervorging.

Hier sei es wenige Minuten zuvor zum Einsatz von Reizstoffen gekommen, hieß es.

Vor Ort sei bekannt geworden, dass zwei männliche Personen durch die Galerie gelaufen seien und - aus bislang unerfindlichen Gründen - in das Geschäft hinein sprühten.

Zwei Frauen (50, 20) erlitten laut Polizei infolge des versprühten Reizstoffes Atemwegsreizungen und damit verbundene Hustenattacken. Diese seien noch vor Ort durch eingesetzte Rettungskräfte behandelt worden, hieß es.

Die männlichen Personen verließen im Anschluss an den Reizstoff-Einsatz zügig die Galerie, wie aus den Angaben weiter hervorging. Den Angaben nach wurde wegen des Anfangsverdachts auf gefährliche Körperverletzung Strafanzeige gegen unbekannt aufgenommen.