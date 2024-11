Rettungskräfte bringen Mann nach skurrilem Notruf ins Klinikum

Gera - Rettungskräfte kamen am Samstag in Gera wegen eines Mannes zum Einsatz. Dieser hatte unter anderem psychoaktive Substanzen konsumiert.

Der Mann wurde in ein Klinikum verbracht. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, habe die Landeseinsatzzentrale in Erfurt am gestrigen Tag gegen Mittag ein skurriler Notruf aus Gera erreicht. Den Angaben zufolge meldete ein 23-Jähriger aus dem Stadtteil Debschwitz, dass sich vor seiner Tür eine Person aufhalte und gedroht habe, Benzin zu holen.

Als Reaktion darauf habe der Anrufer Alkohol und andere berauschende Mittel zu sich genommen, hieß es weiter.

Beamte des Inspektionsdienstes Gera seien zur Adresse des Geraers entsandt worden. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass der Mann Alkoholika sowie psychoaktive Substanzen konsumiert habe. Die gemeldete "Ursprungssituation" hatte er sich jedoch eingebildet, wie aus den Angaben weiter hervorging.

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes des Betroffenen seien Rettungskräfte angefordert worden, welche die Person laut Polizei zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbrachten.