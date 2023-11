Schauriger Fund an Straße in Thüringen: Polizei sichert betroffenes Waldstück!

Das betroffene Waldstück wurde gesichert. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete eine Frau am gestrigen Sonntag via Notruf, dass sie an der L2346 zwischen Pöllwitz und Wolfshain einen schrecklichen Fund gemacht habe.

Den Angaben nach wurden am Waldrand Schlachtabfälle in Form von Innereien, Fellresten und Schädeln von Schafen und Ziegen einfach abgelagert.

Die Polizei übernahm die Sicherung des betroffenen Waldstücks und zog das zuständige Veterinäramt Zeulenroda-Triebes hinzu.