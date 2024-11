Scheune und Haus im Saale-Orla-Kreis fallen Flammen zum Opfer - Anwohner verletzt

Laut Polizei konnte trotz des schnellen Eingreifens und der intensiven Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren die Ausbreitung des Feuers nicht rechtzeitig verhindert werden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

In der vergangenen Nacht - gegen 22.45 Uhr - bemerkte ein Anwohner (71) aus Unterlenmitz (Stadtteil von Bad Lobenstein) den Brand seiner Scheune und verständigte die Rettungskräfte. Das ging am Donnerstagmorgen aus Angaben der Polizei hervor.

Die Ausbreitung des Feuers habe trotz des schnellen Eingreifens und der intensiven Löscharbeiten der Feuerwehren nicht rechtzeitig verhindert werden können.

Das Feuer griff auf das Wohnhaus sowie eine angrenzende Garage über, wie aus den Angaben weiter hervorging.

Während der Löscharbeiten sei die Scheune in sich zusammengebrochen. Derzeit werde der entstandene Sachschaden auf circa 150.000 Euro geschätzt, "wobei gegenwärtig zum Schaden am Wohnhaus und der Garage noch keine Aussage getroffen werden kann", hieß es am Morgen vonseiten der Polizei.