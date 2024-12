02.12.2024 15:46 Schlangenlinien: Polizei stoppt Autofahrer mit Kindern an Bord

Polizeibeamte stoppten am Sonntag einen Mann in Niederroßla, da dieser auffällig in Schlangenlinien fuhr. Er hatte Kinder an Bord. Ein Drogentest war positiv.

Von Carsten Jentzsch

Niederroßla - Ein Autofahrer war mit Kindern an Bord in Schlangenlinien unterwegs! Laut Polizei fuhr der Mann auffällig in Schlangenlinien. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Polizeibeamte stoppten am Sonntagabend einen Mann (27) in Niederroßla (Kreis Weimarer Land), da dieser auffällig in Schlangenlinien fuhr. Das ging am Montag aus Angaben der Polizei hervor. Der Mann sei zusammen mit seinen drei Kindern unterwegs gewesen, hieß es. Laut Polizei hatten die Kinder, darunter ein Baby, allesamt keinen Kindersitz. Ein durchgeführter Drogentest sei positiv auf Opiate angeschlagen. Das Fahrzeug blieb den Angaben zufolge stehen und der Vater musste die Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Kinder seien der Mutter übergeben worden, hieß es weiter.

