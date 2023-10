27.10.2023 11:53 790 Schüler geben entscheidenden Hinweis: 59-Jähriger nach "Zwischenfällen" im Fokus der Polizei

Nach Zwischenfällen im Bereich einer Schule in Suhl und in der näheren Umgebung konnte die Polizei am Donnerstag einen 59-jährigen Tatverdächtigen feststellen.

Von Carsten Jentzsch

Suhl - Im südthüringischen Suhl ist es im Bereich einer Schule und in der näheren Umgebung in den vergangenen Tagen laut Polizei zu zwei "Zwischenfällen" gekommen. Dabei seien Kinder von einem Mann angesprochen worden. Inzwischen konnte ein Tatverdächtiger von der Polizei festgestellt werden. Die Polizei konnte einen 59-jährigen Tatverdächtigen feststellen. (Symbolbild) © 123RF/bartusp Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte der 59-Jährige durch den entscheidenden Hinweis von Schülern eines Gymnasiums der Stadt von Beamten des Inspektionsdienstes Suhl am Donnerstagvormittag festgestellt werden. Die Schüler hatten sich den Angaben nach in einem Schulbus auf dem Nachhauseweg befunden. Das von dem Vorfall an der Bushaltestelle betroffene Kind habe den Mann wiedererkannt, hieß es. Die Beamten führten alle polizeilich notwendigen Maßnahmen durch und informierten die betroffene Schule. Weitere Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: 123RF/bartusp