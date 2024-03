11.03.2024 12:51 Schüsse in Mehrfamilienhaus: Spezialkräfte überwältigen Mann

In einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzungen fielen in der vergangenen Nacht Schüsse. Es kam zum Einsatz von Spezialkräften des Thüringer Landeskriminalamtes.

Von Carsten Jentzsch

Bad Salzungen - In Bad Salzungen (Wartburgkreis) ist es in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz von Spezialkräften des Thüringer Landeskriminalamtes gekommen. In einem Mehrfamilienhaus fielen Schüsse. Bei dem Wohnungsinhaber handelt es sich laut Polizei um einen Mann. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei es in der Straße "Untere Beete" zu dem Einsatz gekommen. Vorausgegangen war den Angaben zufolge ein Notruf bei der Polizei, dass es einen lauten Knall in einer Wohnung gegeben habe und daraufhin Qualm aufgestiegen sei. Ein Wohnungsbrand sei zunächst vermutet worden, hieß es. Jedoch stellte sich die Situation laut Polizei vor Ort ganz anders dar. Als die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Feuerwehr das Haus betraten, fielen den Angaben zufolge zwei Schüsse. Feuerwehr und Polizei zogen sich zurück. Der Wohnungsinhaber habe sich verbarrikadiert, hieß es. Thüringen Nach Anschlag: Thüringens Verfassungsschutz-Boss warnt vor radikalisierten Linksextremisten Er wurde schließlich von Spezialkräften des Thüringer Landeskriminalamtes, die in entsprechender Schutzkleidung vor Ort waren, überwältigt und festgenommen. Mann landet im Krankenhaus Bei dem Wohnungsinhaber handelt es sich um einen Mann, wie TAG24 im Gespräch mit der Polizei erfuhr. Angaben zum Alter wurden nicht gemacht. Im Rahmen des Einsatzes wurde auch eine Gasdruckwaffe sichergestellt. Der Mann kam aufgrund selbst zugefügter Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche versuchte Suizide oder Selbstverletzungen. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge unter 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123 rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym.

