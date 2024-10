Spektakulär und teuer: Bei Sonneberg fliegen Bäume!

Ein Hubschrauber des Schweizer Unternehmens Rotex mit Spezialtechnik wird bei einer Steilhang-Buchenholzernte im Forstort Hüttengrund des Forstamtes Sonneberg eingesetzt. © Martin Schutt/dpa

Der Bestand auf einem insgesamt rund 40 Hektar großen Steilhang an der Straße zwischen Sonneberg und Steinach werde nicht mehr bewirtschaftet und sei ohne die Aktion durch möglicherweise herabrutschende Äste oder Stämme eine Gefahr für den Straßenverkehr, begründete ein Sprecher der Landesforstanstalt die Aktion.

Sie soll noch bis diesen Mittwoch in der Nähe des Ortes Hüttensteinach laufen.

Hubschrauber mit Spezialtechnik würden nur selten wegen des hohen Kostenaufwandes - der Sprecher nannte 150 Euro pro Minute - für die Bergung von Bäumen in sonst kaum zugänglichen Lagen eingesetzt. "Wir machen in der Regel einmal im Jahr so einen Einsatz." Die Buchen in dem Waldstück sind laut Landesforstanstalt etwa 140 bis 160 Jahre alt.

Bei Sonneberg war bereits im April an dem Steilhang ein Hubschrauber im Einsatz. Die Aktion musste aber abgebrochen werden, weil das Fluggerät beim Starten von einer Windböe erfasst worden war und mit Schäden auf der Seite landete.