02.06.2024 12:19 Streit vor Diskothek in Thüringen: 24-Jährige gebissen und in Klinik gebracht!

Eine 24-Jährige ist in der vergangenen Nacht in Rudolstadt nach übermäßigem Alkoholkonsum gebissen worden. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Rudolstadt - Eine junge Frau ist in der vergangenen Nacht in Rudolstadt nach übermäßigem Alkoholkonsum gebissen worden. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Die 24-Jährige wurde in die Thüringen-Klinik nach Saalfeld gebracht. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei es gegen 2.30 Uhr in der Diskothek "Saalgärten" zu einer Auseinandersetzung mehrerer Frauen gekommen. Den Angaben zufolge klagte eine 24-Jährige nach übermäßigem Alkoholkonsum über starke Übelkeit, woraufhin sie sich auf dem Parkplatz übergab. Laut Polizei bemerkten zwei Frauen (beide 29) die Situation und boten ihre Hilfe an. Thüringen Feuerwehr wird wegen Wasser-Havarie alarmiert, doch dann muss das SEK ran! Das habe die Geschädigte jedoch abgelehnt, hieß es. Den Angaben zufolge kam es daraufhin zu einer Konfliktsituation, in deren Folge eine der 29-jährigen Helferinnen die Geschädigte in den rechten Zeigefinger biss. Die 24-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in die Thüringen-Klinik Saalfeld gebracht, wie aus den Angaben hervorging.

