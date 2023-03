Thüringen läutet vor über 20.000 Gästen die neue Bratwurstsaison ein: Bratwurstkönig auch dabei

Erfurt - Bei frühlingshaften Temperaturen ist am Samstag in Erfurt die neue Grillsaison in Thüringen eröffnet worden.

Die Thüringer Rostbratwurst ist eine echte Delikatesse im Freistaat. © Bodo Schackow/dpa

Während Länge, Gewicht sowie die überwiegende Verwendung von Schweinefleisch im Naturdarm in der EU-Spezifikation für die Thüringer Bratwurst vorgeschrieben sind, variieren die Gewürzmischungen je nach überlieferter Rezeptur oder regionaler Ausprägung.

So dominiere etwa in Nordthüringen neben Salz und Pfeffer Majoran, in Ostthüringen Kümmel und in Südthüringen werde Knoblauch bevorzugt, erklärte Keith.

Die Hoch-Zeit des Grillens beginnt im Frühjahr - sobald es draußen warm genug ist, um sich länger im Freien aufzuhalten. Aber auch im Winter - etwa auf Weihnachtsmärkten - werden viele Bratwürste verkauft.

Seit dem vergangenen Jahr wird die Thüringer Bratwurstkultur im Landesverzeichnis "Immaterielles Kulturerbe Thüringen" geführt. Angestrebt werde auch die Aufnahme auf die bundesweite Liste, heißt es aus dem Agrarministerium.