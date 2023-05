02.05.2023 10:05 Düstere Wetter-Prognosen: Auch in Thüringen tickt die Uhr

Wie der Deutsche Wetterdienstes am Dienstagvormittag mitteilte, kann es am Dienstag in Thüringen zu Schauern und Gewittern kommen.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Wetter-Frust: Die erste Mai-Woche wird wohl auch in Thüringen ungemütlich werden. Vom Wonnemonat geschweige denn Frühling kann nicht die Rede sein. Schauer und Gewitter: Die Wetter-Prognosen für Thüringen sehen düster aus. © 123RF/dikiyaqua Auch in Thüringen konnte man ihn bislang leider nicht antreffen. Und wie es aussieht, wird man ihn wohl auch vorerst nicht finden. Die Rede ist vom Frühling, der inzwischen fast neun Wochen alt ist (Anm. d. Red.: meteorologischer Frühlingsanfang am 1. März). Mit dem Frühling verbinden Menschen in der Regel viel Sonnenschein, blauen Himmel und Temperaturen im zweistelligen Plusbereich, so um die 15 bis 24 Grad. Wirft man jedoch einen Blick auf die Wetter-Prognosen für die erste Mai-Woche, dann stößt man nur bedingt auf Ähnlichkeiten mit dieser bislang von vielen so schmerzlich vermissten Jahreszeit. Thüringen Wetter Von Frühlingswetter weit entfernt: Schauer, Gewitter und Frost in Thüringen Am Dienstag liegen die Temperaturen tagsüber immerhin - fast überall - im zweistelligen Bereich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag mitteilte, sind maximal 11 bis 14 Grad zu erwarten, im Bergland ist es etwas frischer. Hier klettert das Thermometer auf 7 bis 12 Grad. Sonnenschein und blauer Himmel? Eher Fehlanzeige! Der Tag startet zunächst stark bewölkt, auch einzelne Schauer sind möglich. Am Mittag und Nachmittag kommt es im Südosten vereinzelt sogar zu Gewittern mit starken Windböen. Im Laufe des Nachmittags sollen die Niederschläge von Nordwesten abklingen. Auch die Bewölkung geht laut DWD zurück. Ein Lichtblick in Thüringen! Auch in Thüringen erhofft man sich ein konstantes Frühlingswetter, doch bislang bleibt es wechselhaft und insgesamt eher ungemütlich. © 123RF/salman2 In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf 3 bis -1 Grad ab. In Bodennähe kommt es den Angaben nach verbreitet zu leichtem Frost. Immerhin: Der Mittwoch bleibt nach Angaben des DWD von Dienstagvormittag niederschlagsfrei. Höchstwerte morgen: 12 bis 14 Grad, im Bergland 8 bis 12 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag kann es in Bodennähe verbreitet zu leichtem Frost kommen. Ein Lichtblick: der Donnerstag. Hier sieht es - aus frühlingstechnischer Sicht betrachtet - bislang am besten aus. Wolkig, aber trocken soll es werden. Höchstwerte liegen wohl bei 16 bis 20, im Bergland 13 bis 16 Grad. Thüringen Wetter Thüringen: Vom Frühling noch keine Spur! Am Freitag soll es dann aber schon wieder ungemütlicher werden. Schauer und Gewitter sind laut Wetterdienst möglich. Bei diesen Wetter-Aussichten stellt sich zunehmend die Frage, ob es der Frühling überhaupt noch rechtzeitig schafft. Immerhin ist am 1. Juni bereits meteorologischer Sommeranfang. Oder wird's am Ende der Totalausfall? Etwas mehr als drei Wochen bleiben der Jahreszeit ja noch.

Titelfoto: 123RF/dikiyaqua