17.08.2023 09:55 Erneut Unwetter-Gefahr in Thüringen: Heftiger Starkregen und schwere Sturmböen!

Wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte, kann es am Donnerstag in Thüringen, eng begrenzt, zu Unwettern mit - u.a. - heftigem Starkregen kommen.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - In Thüringen kann es auch am Donnerstag zu Unwettern mit heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen kommen. Auch am Donnerstag kann es in Thüringen wieder zu Unwettern mit heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen bilden. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, bilden sich später am Tag vom Bergland aus einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter. Diese können mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen um die 75 km/h begleitet sein. Eng begrenzt sind den Angaben nach auch Unwetter durch heftigen Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel und schwere Sturmböen um 100 km/h nicht ausgeschlossen. Bereits am Vormittag können im Osten noch einzelne abziehende Schauer und Gewitter unterwegs sein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 bis 28, im Bergland bei 18 bis 24 Grad. In der Nacht zum Freitag klingen Schauer und Gewitter nur zögerlich ab. Thüringen Wetter Gewitter in Nordthüringen: Mehrere Bäume umgestürzt Am Freitag ist es laut DWD zunächst heiter. In der zweiten Tageshälfte jedoch kann es vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen, die abends wieder abklingen. Höchstwerte von 28 bis 30, im Bergland von 22 bis 27 Grad, werden erwartet.

