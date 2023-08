15.08.2023 10:17 Gewitter in Nordthüringen: Mehrere Bäume umgestürzt

In Nordthüringen ist es am Montag laut Polizeiangaben zu schweren Gewittern gekommen. Im Kyffhäuserkreis stürzten am Abend mehrere Bäume um.

Von Carsten Jentzsch

Kyffhäuserkreis - Schwere Gewitter waren am Montag in Nordthüringen unterwegs. Im Kyffhäuserkreis stürzten mehrere Bäume um. Wegen der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, führte das schwülwarme Hochsommerwetter am Montag in Nordthüringen zu schweren Gewittern. Im Kyffhäuserkreis hielten den Angaben nach am Abend mehrere Bäume dem Wind nicht stand und stürzten um. In Ebeleben fiel ein Baum auf ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. In Artern und auf der Bundesstraße 85 zwischen Bad Frankenhausen und Kelbra (Sachsen-Anhalt) knickten weitere Bäume um. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen sei es zu zeitweiligen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, teilten die Beamten mit.

