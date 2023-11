Jetzt wird es ungemütlich: Schneeschauer, Graupel, Gewitter, Sturmböen!

Im Bergland könnten ein paar Zentimeter Schnee zusammenkommen. (Symbolbild) © 123RF/csakisti

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, ist es heute meist stark bewölkt.

Die Experten weisen auf Windböen bis 60 km/h am Tag und bis in die Nacht zum Samstag hin. In Schauernähe und exponierten Lagen sind den Angaben nach Sturmböen um 70 km/h, im höheren Bergland bis 80 km/h möglich.

Zeitweise gibt es Schauer, vereinzelt ist es gewittrig. Die Schneefallgrenze fällt laut DWD auf 400 m. Oberhalb von 600 Metern kommen bis zum Abend 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee hinzu.

In der Nacht auf Samstag sind zeitweise Schneeregen- oder Schneeschauer möglich, im Bergland fällt durchweg Schnee mit weiteren 1 bis 5 Zentimetern Neuschnee.

Die Tiefsttemperaturen liegen bei 0 bis -2, im Bergland bis -5 Grad. Auch am Samstag geht es nach Angaben des Wetterdienstes stark bewölkt zu. Im Vormittagsverlauf setzen Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer ein.