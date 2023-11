06.11.2023 07:12 Spektakuläres Naturschauspiel in Thüringen

In Thüringen konnten wie in vielen anderen Teilen Deutschlands am Sonntagabend Polarlichter beobachtet werden.

Von Carsten Jentzsch

Kleinfurra - In Thüringen konnten wie in vielen anderen Teilen Deutschlands am Sonntagabend Polarlichter beobachtet werden. Spektakulär: Polarlichter über Thüringen - aufgenommen in Kleinfurra, Blickrichtung Nordhausen. © Christopher Neiße/Silvio Dietzel Wie Augenzeugen gegenüber der Redaktion berichteten, habe man die Polarlichter in Nordthüringen gegen 18.15 Uhr sehen können. Die Aufnahmen, die unsere Redaktion erhielt, stammen aus Kleinfurra. Das ganze Spektakel soll lediglich fünf Minuten gedauert haben. Doch diese kurze Zeit dürfte sich für diejenigen, die ein solches Naturschauspiel live mitverfolgt haben, definitiv gelohnt haben. Auf Facebook tummeln sich im Übrigen Aufnahmen von Polarlichtern über Deutschland. Aktuell seien Polarlichter teilweise bis weit in den Süden Deutschlands zu sehen, teilte das Portal WetterOnline am Abend mit.

Titelfoto: Christopher Neiße/Silvio Dietzel