Endlich: Der ersehnte Kleidungswechsel steht an!

Erfurt - Offenbar kehrt der Sommer doch nochmal zurück! Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) darf man in Thüringen noch in dieser Woche Temperaturen weit über 20 Grad und dazu viel Sonnenschein erwarten.

Thüringen gelangt unter Hochdruckeinfluss. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Hier und da dürfte der heutige Mittwoch in Thüringen noch nass gestartet sein, doch wie der DWD am Morgen mitteilte, soll es noch zu einem Sonne-Wolken-Mix kommen. Und es soll trocken bleiben! Maximal sind 20 bis 23, im Bergland 16 bis 19 Grad drin.

Trocken soll es auch am Donnerstag bleiben - bei lockerer Bewölkung. Höchstwerte von 21 bis 24, im Bergland 18 bis 21 Grad, prognostiziert der Wetterdienst. Zeit, die Regenjacke erstmal wieder am Haken hängenzulassen!



Am Freitag soll schließlich viel Sonnenschein auf den Freistaat zukommen. Temperaturen von maximal 25 bis 27, im Bergland 21 bis 25 Grad werden erwartet. Selbst die größten Frostbeulen dürften dann wohl wieder von lang- auf kurzärmlig umschwenken.

Am Samstag erreichen die Temperaturen sogar 27 bis 29 Grad, im Bergland 20 bis 26 Grad. In der Westhälfte sind am Abend örtlich Schauer und Gewitter möglich, ansonsten soll es aber trocken bleiben.