Von Frühlingswetter weit entfernt: Schauer, Gewitter und Frost in Thüringen

Erfurt - Strahlend blauer Himmel und Sonne satt? Von wegen! Das Wetter in Thüringen bleibt wechselhaft und überwiegend ungemütlich.

In den kommenden Tagen wird sich in Thüringen die Sonne nicht wirklich blicken lassen, stattdessen dominieren Schauer und Gewitter. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Die Wetter-Prognosen für die restliche Woche sehen düster aus. Wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochvormittag mitteilte, kommt es am Nachmittag zu einzelnen Schauern und sogar Gewittern. Der Wind weht den Angaben nach mäßig bis frisch aus südlicher Richtung. Einzelne starke Böen sind in den Kammlagen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen Schauer und Gewitter nach Osten ab. Anschließend soll es meist niederschlagsfrei bleiben. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis 5 Grad, im oberen Bergland bis 0 Grad.

Auch am Donnerstag sind den Prognosen zufolge wieder viele Wolken unterwegs. Am Mittag und Nachmittag kommt es von Westen her zu einzelnen Schauern. Das Thermometer klettert auf maximal 10 bis 13 Grad, im Bergland 3 bis 10 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es trotz starker Bewölkung meist niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 1 bis 4 Grad, im Westen und im Bergland teils bis -1 Grad. Laut Deutschem Wetterdienst ist gebietsweise leichter Frost in Bodennähe möglich.