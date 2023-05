Wetter in Thüringen: So geht es nach dem Feiertag weiter

Erfurt - Blühende Rapsfelder geziert von ganz viel Blau darüber: Malerische Bilder wie diese dürften in Thüringen in der restlichen Woche wohl noch so einige entstehen. Dazu sind Temperaturen im zweistelligen Bereich angekündigt - am Samstag und Sonntag sogar über der 20-Grad-Marke.