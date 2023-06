Wetter in Thüringen: So geht's jetzt weiter!

Erfurt - Die Wetter-Maschine in Thüringen ist weiter auf sonnig und überwiegend trocken programmiert. Zum Wochenende sollen dann aber auch Schauer und Gewitter produziert werden.

In Thüringen bleibt es weitestgehend trocken - vorerst! Am Freitag soll Schluss damit sein. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Die Menschen im Freistaat erwartet an diesem Mittwoch ruhiges Sommerwetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ist es am Vormittag zunächst meist wolkenlos, nimmt der Bewölkungsgrad später zu, jedoch soll es meist trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf maximal 21 bis 24, im Bergland auf 16 bis 21 Grad.

Am Donnerstag geht es den Angaben nach heiter bis wolkig zu. Es besteht geringe Schauerneigung. Höchsttemperaturen von 22 bis 25, im Bergland von 17 bis 22 Grad sind wohl zu erwarten.

Ein neues Programm ist dann für Freitag angesagt: viele Wolken und Schauer! Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen maximal zwischen 21 und 25 Grad, im Bergland zwischen 17 und 20 Grad. Am Samstag ist es nach DWD-Angaben wechselnd bewölkt. Gebietsweise kommt es zu Schauern, örtlich zu Gewittern.