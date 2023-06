Wetter in Thüringen: Viel Sonne, über 30 Grad, doch dann kommt der Montag!

Erfurt - Die Wetter-Maschine dreht wieder auf und beschert Thüringen ein überwiegend schönes Wochenende. Am Sonntag können sogar wieder Temperaturen über 30 Grad erreicht werden. Zum Wochenstart am Montag sieht es anfangs auch noch freundlich aus, doch im Tagesverlauf drohen Schauer und Gewitter.

Überwiegend freundlich: Das ist der Fahrplan für's Wochenende in Thüringen! (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Im Freistaat dürfte es an diesem Samstag grundsätzlich heiter oder sonnig aussehen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittag mitteilte, soll es am vorletzten Tag der Woche niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 bis örtlich 28 Grad, im Bergland auf 20 bis 23 Grad.

Am Sonntag sind nach einem sonnigen Morgen einige Quellwolken unterwegs. Den Angaben nach kommt es im Harz sowie im Thüringer Wald zu einzelnen leichten Schauern. Ansonsten soll es niederschlagsfrei bleiben. Temperatur-technisch wird im Vergleich zum Vortag nochmal eine Schippe draufgelegt. Maximal 25 bis örtlich 31 Grad sind drin!

In der Nacht zum Montag gehen die Temperaturen auf 17 bis 14 Grad zurück. Am Montag dann ist es wolkig. Am Nachmittag sind laut DWD von Westen her Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 25 bis 28, im Osten des Freistaats bei bis zu 31 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist es wolkig. Nach Abzug der letzten Schauer bleibt es jedoch niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf 16 bis 12 Grad zurück.