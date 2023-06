Wetter-Trend in Thüringen: So geht es jetzt weiter!

Am Mittwoch sind laut Wetterdienst einige Quellwolken möglich. Es soll aber trocken bleiben. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch/TAG24

Zum Bergfest am heutigen Mittwoch können sich die Menschen im Freistaat auf ein gut gefülltes Päckchen Sonne freuen. Einige Quellwolken sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch unterwegs. Es bleibt aber trocken! Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25, im Bergland auf 19 bis 22 Grad.

Am Donnerstag sieht es dann schon ein bisschen unfreundlicher aus. Es ist wechselnd bewölkt. Am späten Nachmittag sind von Westen her einzelne Schauer und Gewitter drin, wie der DWD am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Höchsttemperaturen von 24 bis 28, im Bergland von 20 bis 24 Grad sind drin. Auch in der Nacht zum Freitag sind einzelne Schauer und Gewitter möglich.

Am Freitag ist es dann meist stark bewölkt. Zeitweise Schauer und Gewitter gehören zum Programm. Maximal 20 bis 25 Grad, im Bergland 17 bis 20 Grad sind den Angaben nach möglich.