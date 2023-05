"Er konnte alle zum Lachen bringen": "Basti" hinterlässt nach Verkehrsunfall Frau und Kinder

Unterellen - In der Gemeinde Gerstungen (Wartburgkreis) herrscht große Trauer. Wegen eines tragischen Verkehrsunfalls haben Familie, Freunde und Weggefährten einen lebensfrohen Papa, Ehemann, Kameraden und Kumpel verloren.

Sebastian "Basti" Kümpfel kam am Himmelfahrtstag bei einem Motorradunfall ums Leben. © Facebook/Jugend- und Kulturverein Unterellen/Montage

Sebastian Kümpfel konnte sich von seinen Liebsten nicht einmal verabschieden! Am Himmelfahrtstag 2023 kam der Wehrführer der Ortsteilfeuerwehr Unterellen ums Leben. Wie der Jugend- und Kulturverein Unterellen mitteilte, verunglückte der "geschätzte Freund und Feuerwehrkamerad" bei einem Motorradunfall.

Sein Ableben hinterlässt eine "riesengroße" Lücke, heißt es. Das Unglück hat "unserer lieben Betty" den Ehemann und seinen beiden Töchtern (5 und 1,5 Jahre) den Papa genommen, schreibt der Jugend- und Kulturverein auf seiner Facebook-Seite.

"Basti" sei ein lebensfroher, hilfsbereiter und sozial engagierter Mensch gewesen. Den Angaben nach war er im Ort fest integriert.

"Er konnte alle mit seiner ehrlichen, direkten Art begeistern und uns mit seinem trockenen Humor zum Lachen bringen", heißt es in dem Beitrag.

Als Freunde und Kameraden wolle man versuchen, die Familie mit "allen" Möglichkeiten zu unterstützen und ihnen in dieser schweren Zeit beizustehen.

Deshalb wolle man dazu aufrufen, einen kleinen Betrag für seine Familie zu spenden. Wenngleich "keiner von uns" den Schmerz lindern könne, sei es ein kleiner Trost für Sebastians Frau und dessen zwei Töchter. "Die Spenden werden zu 100 Prozent an die Familie übermittelt", schreibt der Jugend- und Kulturverein.

Von der Einheitsgemeinde Gerstungen wurde ein Spendenkonto bei der Wartburg-Sparkasse eröffnet (IBAN: DE22 8405 5050 0012 0522 64). "Wir danken euch für jede noch so kleine Unterstützung, denn wir wissen, dass es in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist", heißt es in dem Facebook-Beitrag.