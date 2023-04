22.04.2023 08:16 Auto kracht in stehenden Verkehr: Zwei Unfallopfer

Zwei Menschen wurden am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Sondershausen verletzt. Ein 57-Jähriger war mit einem Auto in stehenden Verkehr gefahren.

Von Carsten Jentzsch

Sondershausen - Zwei Menschen wurden am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) verletzt. Bei dem Unfall wurden laut Polizeiangaben zwei Menschen verletzt. © Silvio Dietzel Wie die Polizei mitteilte, war ein 71-jähriger Autofahrer auf der B249 in Richtung Gundersleben unterwegs. An der Einmündung nach Schernberg musste er verkehrsbedingt halten. Ein 57-Jähriger am Steuer des Autos dahinter sah das den Angaben nach zu spät und fuhr auf. Der Fahrer sowie eine 66-Jährige im Auto davor mussten medizinisch versorgt werden. An der Unfallstelle kam es für circa eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen, erklärten die Beamten.

