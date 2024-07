Autofahrerin nach Unfall in Südthüringen ins Krankenhaus geflogen!

Sonneberg - Eine Autofahrerin ist nach einem Unfall im Landkreis Sonneberg in ein Krankenhaus geflogen worden.

Die Luftrettung war im Einsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Eine Autofahrerin (31) befuhr am Montagnachmittag die Rödelbergstraße in Richtung Haselbach (Ortsteil von Sonneberg), wie am Dienstag aus Angaben der Polizei hervorging.

Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto einer 71-Jährigen zusammen. Laut Polizei zog sich die Frau (71) schwere Verletzungen zu.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.