Beim Abbiegen: Lkw mit 26 Tonnen Gipsgranulat an Bord kippt um

Krölpa - Ein mit 26 Tonnen Gipsgranulat beladener Lkw ist in Krölpa im Saale-Orla-Kreis in einen Straßengraben gekippt.

Der Lkw-Fahrer kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Der Fahrer war am Montagmorgen beim Abbiegen von der B281 mit seinem Laster von der Straße abgekommen, nachdem er von der Bundesstraße in eine Nebenstraße einbog wie die Polizei am Montag mitteilte.

Seit dem Vormittag kümmere sich ein Abschlepp-Unternehmen um die Bergung des Fahrzeuges. Der 40-jährige Fahrer blieb unverletzt, kam jedoch zur Kontrolle in ein Krankenhaus, wie es weiter heißt.

Der Verkehr auf der Bundesstraße sei von dem Unfall nicht beeinträchtigt worden. An der Bankette entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.