Laster schiebt Auto etwa 200 Meter vor sich her: Trucker merkt es nicht mal!

Erfurt - Ein 51-Jähriger hat am Donnerstag in Erfurt für reichlich Aufsehen gesorgt, indem er mit einer Sattelzugmaschine ein Auto meterweit vor sich herschob.

Der nicht alltägliche Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr. © Landespolizeiinspektion Erfurt/Montage

Die Reifen quietschen - unüberhörbar laut! Es wird mehrmals kräftig gehupt. Doch in dem Video, welches in den sozialen Medien kursiert, rollt der Truck einfach weiter, schiebt das Auto weiter vor sich her. Der Lkw-Fahrer merkt es offenbar nicht!

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich dieser Unfall an der Ampelkreuzung Weimarische Straße/Eisenberger Straße. Den Angaben nach stand der Laster auf der Linksabbiegespur.

Da die Ampel jedoch lange Zeit Rot leuchtete, entschloss sich der 51-jährige Trucker, geradeaus stadteinwärts zu fahren. Dabei übersah er jedoch einen Seat, der sich vor ihm versetzt auf der Geradeausspur befand.

Der Lkw touchierte das Auto, sodass sich dieses vor die Sattelzugmaschine drehte. Wie die Beamten mitteilten, bemerkte der Trucker zwar einen gewissen Widerstand, deutete diesen jedoch als einen Defekt an den Bremsen.

Als der Fahrer nach etwa 200 Metern nach dem Rechten schaute, bemerkte er, dass er ein Auto vor sich hergeschoben hatte.