Geparktes Auto rollt plötzlich los und erfasst eine Mutter und ihr Baby

Jena - Eine 42-jährige Mutter und ihr 14 Monate altes Baby sind am Montagmittag in Jena von einem herrenlosen Auto erfasst und verletzt worden.

Mutter und Kind befanden sich zur falschen Zeit am Ort und wurden von dem unbemannten Auto gerammt. (Symbolfoto) © 123RF/madrabothair

Das geparkte Fahrzeug begann sich aus zunächst unbekannten Gründen in der Luise-Seidler-Straße in Bewegung zu setzen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Eine 42-Jährige und ihr kleines Kind waren zu diesem Zeitpunkt am falschen Ort und konnten dem Auto nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Nachdem das Fahrzeug Mutter und Baby gerammt hatte, stieß es gegen ein anderes geparktes Auto und kam anschließend zum Stehen.

Die 42-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ihr 14 Monate altes Kind erlitt leichte Verletzungen.

Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich nach ihrem Eintreffen um die beiden Verletzten und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.