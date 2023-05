In einer Kurve kommt es zum Unglück: 85-Jährige auf der B4 schwer verletzt

Warum das Auto plötzlich von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. © Silvio Dietzel

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der B4 zwischen Steinbrücken und Hain (ebenfalls Landkreis Nordhausen).

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag gegenüber TAG24 mitteilte, kam ein Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge landete es in einem Feld.



Der 84-jährige Fahrer wurde den Angaben nach leicht, die Beifahrerin (85) hingegen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die B4 war für circa eine Stunde voll gesperrt. Gegen 15.45 Uhr war eine entsprechende Meldung über einen Verkehrsunfall auf der B4 bei der Polizei eingegangen.