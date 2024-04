09.04.2024 06:35 Mann stirbt an Unfallort in Südthüringen: Polizei bittet um Hinweise!

Ein 83-jähriger Fußgänger ist am Montag in Hildburghausen mit einem Lkw kollidiert. Der Mann verstarb am Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Carsten Jentzsch

Hildburghausen - Zu einem schrecklichen Unfall ist es am Montagnachmittag in Hildburghausen gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise! Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Tötung aufgenommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.50 Uhr auf der Friedrich-Rückert-Straße, in Höhe der Sparkasse. Den Angaben zufolge überquerte ein 83-Jähriger einen Fußgängerüberweg. Zuvor habe ein silberfarbener Sattelzug wohl noch eine Fußgängerin passieren lassen, bevor der Fahrer wieder beschleunigt habe, hieß es. Hierbei übersah er wohlmöglich den 83-jährigen Fußgänger, der noch versucht habe, die Fahrbahn zu überqueren, berichteten die Uniformierten. Schließlich kam es den Angaben nach zu einer Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Lkw. Thüringen Unfall Unterschenkel abgetrennt: Biker bei Unfall in Thüringen schwer verletzt Laut Polizei wurde der Fußgänger lebensgefährlich verletzt - er verstarb noch vor Ort. Der Lkw hingegen habe den Unfallort in Fahrtrichtung Römhilder Straße verlassen - ohne seine Fahrt zu unterbrechen, hieß es. Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Tötung aufgenommen. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hinweise. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich unter der Telefonnummer 03685-7780.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa