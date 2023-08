22.08.2023 09:28 Motorradfahrer kollidiert mit Mauer: 70-Jähriger schwer verletzt

Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist am Montag in Arnstadt mit einer Mauer kollidiert. Der Mann wurde schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von Carsten Jentzsch

Arnstadt - Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Arnstadt ist ein 70-Jähriger schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr der Motorradfahrer den Eichfelder Weg aus Richtung "Auf der Setze". Den Angaben nach kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehweg und kollidierte anschließend mit einer Mauer. Der 70-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein medizinischer Notfall als Unfallursache sei nicht auszuschließen, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Titelfoto: 123RF/madrabothair