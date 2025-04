Nach schwerem Gülle-Unfall: Angler entdecken tote Fische

Walldorf - In Walldorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall mit einem Gülle-Lkw - mit Folgen für die Umwelt.

Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten zogen sich über mehrere Stunden. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Meiningen

Wie das Landratsamt in Meiningen am Donnerstag erklärte, haben Angler im angrenzenden Fluss 22 tote Fische entdeckt.

Der Gülletransport war am Dienstagmittag Walldorf und Meiningen in einer Kurve umgekippt. Anschließend waren laut Polizei rund 15.000 Liter Gülle aus dem Fahrzeug und teilweise auch in den Fluss Herpf, der in die Werra mündet, gelaufen. Das Landratsamt hatte daraufhin vor Kontakt mit dem Flusswasser gewarnt.

Die verendeten Fische führt das Landratsamt auf Sauerstoffmangel im Wasser zurück. Das sei bei einem solchen Ereignis nicht ungewöhnlich, da beim Abbau der organischen Stoffe durch Mikroorganismen Sauerstoff verbraucht werde, teilte die Behörde mit.