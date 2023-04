18.04.2023 13:56 Radfahrer schwer verletzt: Luftrettung im Einsatz

In Tambach-Dietharz und Arnstadt zogen sich am Montag zwei Radfahrer bei Unfällen schwere Kopfverletzungen zu. Ein 48-Jähriger wurde in ein Klinikum geflogen.

Von Carsten Jentzsch

Tambach-Dietharz/Arnstadt - In Tambach-Dietharz sowie in Arnstadt haben sich am Montag zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt. Ein 48-Jähriger wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitten die beiden Radfahrer schwere Kopfverletzungen. In Tambach-Dietharz stürzte ein 48-Jähriger in der Oberhofer Straße. Andere Unfallbeteiligte gab es den Angaben nach nicht. Das Unfallopfer war ohne Helm unterwegs. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus geflogen. Ebenfalls ohne Helm unterwegs war eine 61-jährige Radfahrerin in Arnstadt. Die Frau stürzte in der Straße "Hohe Bleiche". "Vermutlich fuhr sie gegen einen Stein, der sich auf der Fahrbahn befand und kam zu Fall", erklärten die Beamten.

