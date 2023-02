14.02.2023 12:53 Rentner fährt an Kreuzung zwei Kinder an und flüchtet danach bei Rot

In Greiz hat ein 78-Jähriger am Montag einen Unfall verursacht. Im Anschluss machte er etwas, was man nicht tun sollte. Er beging Fahrerflucht.

Von Christian Rüdiger

Greiz - In Greiz hat ein 78-Jähriger am Montag einen Unfall verursacht. Im Anschluss machte er etwas, was man nicht tun sollte. Er beging Fahrerflucht. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen den Senior ein und versucht, die Umstände des Unfalls zu klären. (Symbolfoto) © 123RF/belchonock Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vorfall gegen 12 Uhr abgespielt. Den Angaben nach war der Rentner in seinem Dacia unterwegs und wollte an der Kreuzung vom Dr.-Rathenau-Platz aus kommend nach rechts in Richtung Schlossbrücke abbiegen. Dabei stieß er jedoch aus bislang unbekannten Gründen mit zwei Kindern (7, 9) zusammen, die als Teil einer Kindergruppe gerade die Fahrbahn an der Fußgängerampel überqueren wollten. Thüringen Unfall Junge Frau kommt mit ihrem Chevrolet ins Schlingern, hat aber Glück im Unglück Die beiden Kinder stürzten in Folge der Kollision zu Boden und verletzten sich. Der Senior blieb kurzzeitig stehen und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Bei seiner Flucht überfuhr er außerdem noch eine rote Ampel. Die Polizei fahndete im Anschluss nach dem 78-Jährigen und konnte ihn ausfindig machen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



