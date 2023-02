Er saß mit im Bob: Thüringens Staatssekretär meldet sich nach tragischem Unglück

Oberhof - Nach dem tödlichen Unfall in der Bob- und Rennrodelbahn in Oberhof hat sich der im Viererbob mitgefahrene Thüringer Staatssekretär Torsten Weil (52, Linke ) zu Wort gemeldet.

Zahlreiche Rettungskräfte waren nach der Tragödie vor Ort. Die für das Wochenende geplanten Wettkämpfe wurde abgesagt. © Steffen Ittig/NEWS5/dpa

"Was am Donnerstag in Oberhof geschehen ist, vermag ich noch immer kaum in Worte zu fassen. Immer wieder muss ich an den Verstorbenen und seine Familie denken, deren Leid unermesslich sein muss", schrieb der 52-Jährige auf Twitter und drückte seine Anteilnahme aus.

Am vergangenen Donnerstagabend war im Zielbereich des Eiskanals ein Viererbob in zwei luftgefüllte Gummiringe, sogenannte Ice-Tubes, gefahren. Bei dem Unfall starb ein 45-Jähriger. Er hatte in einem Schlauchring gesessen. Eine 41-Jährige wurde schwer verletzt - auch ihr drückte Weil, der als Einziger unverletzt blieb, seine Anteilnahme aus.

"Meine Gedanken sind derzeit vor allem bei der schwer verletzten Frau, die noch immer auf der Intensivstation liegt. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass ihre schweren Verletzungen heilen und sie wieder genesen kann. Ihnen allen gehört meine tiefe Anteilnahme", erklärte der 52-Jährige in einen weiteren Post auf seinem Twitter-Kanal.

Neben Weil saßen außerdem eine Ministeriumsmitarbeiterin sowie ein Mitarbeiter der Landesforstanstalt im Bob. Sie erlitten leichte Verletzungen. Gesteuert wurde das Rennrodel-Fahrzeug von einem erfahrenen Piloten, erklärte der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum.

An der Fahrer richtete Weil ebenfalls ein paar Worte: "Ich danke aber auch an den Piloten unseres Bobs, der alles getan hat, das schreckliche Unglück zu verhindern. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Kraft, den tragischen Unfall zu bewältigen."