Unfall bei Waldarbeiten: Mann schwer verletzt - Luftrettung im Einsatz

Von Carsten Jentzsch

Birkigt - Ein Mann ist bei Waldarbeiten bei Birkigt (Saalfeld-Rudolstadt) schwer verletzt worden. Der 63-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/raecher Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde ein 63-Jähriger am Dienstag - gegen 12.10 Uhr - in einem Waldstück bei Birkigt bei Baumfällarbeiten verletzt. Den Angaben zufolge geriet er zwischen einen Baum und einen Traktor und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann sei schwer verletzt worden, hieß es. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er laut Polizei in ein Krankenhaus geflogen.

