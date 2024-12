Unfall im Kreis Gotha: Junger Radfahrer lebensbedrohlich verletzt

Laucha - Ein junger Radfahrer ist am Sonntagabend im Kreis Gotha lebensbedrohlich verletzt worden.

Die Luftrettung kam zum Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/raecher

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, habe ein Renault-Fahrer (18) am gestrigen Abend die L1029 von Teutleben in Richtung Laucha befahren, als ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße überquert habe.

Den Angaben nach kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Fahrradfahrer sei lebensbedrohlich verletzt worden, hieß es. Mittels Rettungshubschrauber kam er laut Polizei in ein Krankenhaus.