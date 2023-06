15.06.2023 19:24 Von Auto erfasst: Fußgängerin (15) schwer verletzt!

Eine 15-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch in Rastenberg von einem VW erfasst worden. Der Teenager wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Sömmerda - Bei einem Verkehrsunfall in Rastenberg (Landkreis Sömmerda) ist ein Teenager am Mittwoch schwer verletzt worden. Die 15-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte die 15-Jährige die Kirchallee, allerdings ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine 31-jährige VW-Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Den Angaben nach wurde das Mädchen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort behandelt. Der am VW entstandene Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden, teilten die Beamten mit.

Titelfoto: 123rf/amitdnath