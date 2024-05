Versuchte Tötung mit Waffe in Ostthüringen: Zwei Männer landen im Knast!

Gera - In Gera ist es in der Nacht am Sonntag zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Zwei Männer sitzen nun im Knast.

Laut Polizei wurden beide Männer in jeweils eine Justizvollzugsanstalt überführt. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Sowohl gegen den 40-Jährigen als auch gegen den 27-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Das ging am Dienstag aus Angaben der Polizei hervor. Beide seien in jeweils eine Justizvollzugsanstalt überführt worden, hieß es. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern den Angaben zufolge weiter an.

Zu dem Vorfall war es am Sonntag gegen 2.25 Uhr gekommen, wie früheren Angaben der Staatsanwaltschaft Gera zu entnehmen war.

Laut Staatsanwaltschaft gab der 40-Jährige aus einer Pistole mehrere Schüsse auf einen 35-Jährigen ab. Dieser sei dadurch am Becken und Oberarm getroffen worden, hieß es. In der Folge wurde der 27-Jährige in ein Klinikum gebracht.

Der 40-Jährige war den Angaben zufolge mit dem 27-Jährigen in einem Fahrzeug unterwegs - als man in der Plauenschen Straße auf den 35-Jährigen traf.