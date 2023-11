Besoffener schmeißt Scheibe einer Wohnung ein und bedient sich am Kühlschrank

Eisenberg - Ein betrunkener 56-Jähriger hat sich in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) Zugang zu einer Wohnung verschafft und sich dort ein Abendmahl zubereitet.

Laut Polizei war der Mann (56) volltrunken unterwegs. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagabend volltrunken unterwegs. In der Wiesenstraße entschied er sich den Angaben nach für eine Wohnung als Nachtquartier.

Um hineinzugelangen, habe er einen Stein durch das Fenster geschmissen, hieß es seitens der Beamten.

Als der Mann dann auf den gut gefüllten Kühlschrank stieß, zögerte er nicht lange und bediente sich ordentlich.

Laut Polizei bereitete er sich ein ganzes Abendmahl zu. Er habe den Tag mehr oder weniger entspannt ausklingen lassen wollen, berichteten die Beamten.

Daraus wurde jedoch nichts, da die Mieterin den ungebetenen Gast umgehend der Polizei meldete.