Von Dürre und Trockenheit geschädigt: DAS steht als Weihnachtsbaum im Thüringer Umweltministerium

Erfurt - Nicht zu kahl soll er sein! Eine Mindestanforderung an den Weihnachtsbaum, die für so manch eine Familie hierzulande gelten dürfte - nicht nur in Thüringen . Die Fichte, die Thüringens Minister für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) am Montag ins Haus beziehungsweise ins Foyer des Ministeriums geschleppt hat, dürfte diesen Anspruch meilenweit verfehlen.

Bernhard Stengele (61, Bündnis 90/Die Grünen), geschäftsführender Thüringer Minister für Umwelt, Energie und Naturschutz, schmückt die geschädigte Fichte. © Jacob Schröter/dpa

Wie schon im vergangenen Jahr hat man sich beim Ministerium einen geschädigten Baum ins Haus gestellt. Die drei Meter große lichte Fichte, die nach Angaben des Ministeriums von Dürre und Trockenheit geschädigt ist, schleppte der geschäftsführende Minister Bernhard Stengele (61, Bündnis 90/Die Grünen) am Montag höchstpersönlich.

Die Idee, sich einen solchen Baum ins Haus zu stellen, war Stengele gemeinsam mit anderen Experten im Austausch bei einem der vielen Termine draußen im Wald gekommen, wie TAG24 im Gespräch mit einem Sprecher des Ministeriums erfuhr. Bereits 2023 hatte man deshalb ein geschädigtes Exemplar zum Weihnachtsbaum auserkoren.

Nun, in diesem Jahr, also wieder ein alles andere als perfekter Weihnachtsbaum - zumindest, wenn es nach dem Anspruch auf ein dichtes, grünes Kleid geht. Man könne mit Fug und Recht behaupten, dass die Meinungen - in Sachen Optik - auseinandergehen. Allerdings gebe es auch viele, die sagen, dass es eine gute Idee sei, so der Sprecher.

So hätten Besucher in der Vergangenheit auch schon neugierig nachgefragt, was es denn mit dem Baum auf sich habe. Und das dürfte offenbar auch so gewollt sein! Es gehe darum, an den Zustand des Waldes zu erinnern, führt der Sprecher weiter aus.