Genital-Vorfall auf Damenklo von Bar: Polizei stellt 27-Jährigen!

Jena - Ein 27-Jähriger hat in einer Bar in Jena für Aufregung gesorgt. Die Polizei konnte den Mann stellen.

Auf dem Damenklo entblößte der 27-Jährige sein Genital und forderte sexuelle Handlungen. (Symbolbild) © 123rf/anela47

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, betrat der Mann die Lokalität in der Krautgasse am Mittwochabend und forderte eine Angestellte verbal auf, ihn oral zu befriedigen.

Dann folgte er einer weiteren Frau auf die Damentoilette, entblößte sein Genital und forderte sexuelle Handlungen

Der Täter sei schließlich, wohl aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit der erzürnten Gästeschar, ins Stadtgebiet geflüchtet, so die Beamten. Alarmierte Polizeikräfte konnten den Mann in der Folge in der Erfurter Straße stellen. Er konnte laut Polizei zweifelsfrei als Täter identifiziert werden.

Den Angaben zufolge ist der 27-Jährige wegen diverser Ladendiebstähle und Hausfriedensbrüche aus der Vergangenheit "bestens" bekannt.