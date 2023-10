"Vorreiter in Thüringen": Abfallfahrzeug mit besonderem Antrieb in Weimar unterwegs

Weimar - In der Stadt Weimar ist in Zukunft ein Entsorgungsfahrzeug mit besonderem Antrieb unterwegs. Genauer gesagt handelt es sich um ein Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb.

Das Projekt wird den Angaben nach im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zu 90 Prozent der Mehrkosten für die Investition in die neue Antriebstechnologie durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

Wie die Stadt Weimar mitteilte, wird mittels einer Brennstoffzelle Wasserstoff permanent in elektrische Energie für den Antrieb umgewandelt.

Die Stadt könne "als Vorreiter in Thüringen" ihr erstes elektrisches Abfallsammelfahrzeug mit Brennstoffzelle in Betrieb nehmen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.