24.05.2025 07:16 An diesem Tag könnt Ihr in Thüringen kostenlos Bus und Bahn fahren

Am 30. Mai sind Fahrten in Bussen und Bahnen in großen Teilen Thüringens kostenlos.

Zukünftige Freifahrt-Tage sind unklar Mehr anzeigen Erfurt - Mit einer besonderen Aktion wirbt der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) für den öffentlichen Nahverkehr. Kostenlos Bus und Bahn fahren: Der öffentliche Personennahverkehr wird am Brückentag in Thüringen besonders attraktiv. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Am 30. Mai können Busse, Straßenbahnen und teils auch Züge im Verbundgebiet kostenlos genutzt werden. "Wir haben uns bewusst für den Brückentag entschieden, um Ausflüge neben dem Alltag möglich zu machen und damit die Region erkundet werden kann", sagte die stellvertretende Pressesprecherin des VMT, Mandy Oswald. Im vergangenen November hatte der VMT erstmals einen Freifahrt-Aktionstag durchgeführt. Die Resonanz sei positiv ausgefallen, fasste Oswald zusammen. Zahlen zu nennen, sei aber schwierig. Schließlich seien eben keine Tickets verkauft worden. Weiterhin habe der Einzelhandel in den teilnehmenden Städten profitiert: "Aus deren Kreis heraus wurde auch der Wunsch an uns herangetragen, die Aktion zu wiederholen", betonte Oswald. Thüringen Thüringens Verfassungsschutz-Boss warnt vor "Turbo-Radikalisierung" Inwiefern auch in Zukunft solche Freifahrt-Tage möglich sind, sei nicht klar und hänge von vielen Faktoren ab. So müssten etwa die beteiligten Verkehrsunternehmen zustimmen, erklärte Oswald. Zum VMT-Gebiet gehören die Städte Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie die Landkreise Gotha, Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis. Auch einige Eisenbahnstrecken liegen im Tarifgebiet.

Titelfoto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa