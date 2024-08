Was für ein teures Buch: Thüringerin schließt Kaufvertrag mit irrer Summe ab, Polizei ermittelt!

Laut Polizei unterschrieb die 69-Jährige an der Haustür den Kaufvertrag eines Betrügers. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe die 69-Jährige aus dem Landkreis Sömmerda an der Haustür den Kaufvertrag eines Betrügers unterschrieben.

Den Angaben zufolge hatte der Unbekannte in den vergangenen Tagen an der Tür der Seniorin geklingelt. Er habe sie in ein Verkaufsgespräch verwickelt, hieß es.

Schließlich drängte er sie laut Polizei dazu, eine Versicherung für ihre Brockhaus-Bücher abzuschließen. Die Frau unterschrieb einen Vertrag inklusive eines Lastschriftmandats.