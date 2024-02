Wildschwein in Aufruhr: Schulgelände abgeriegelt, Experten in Auto unterwegs

Nordhausen - Zu einem umfangreichen Einsatz ist es am Freitag am Herder-Gymnasium in Nordhausen gekommen. Ein frei laufendes Wildschwein hatte sich auf dem Schulgelände verirrt.

Auch die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. © Silvio Dietzel

"Die Beamten des Inspektionsdienstes der Nordhäuser Polizei hatten in der Vergangenheit viele ansprechende und umfangreiche Einsatzlagen zu bewältigen. Ein in der Stadt vagabundierendes Wildschein gehörte aber bisher noch nicht dazu", betonten die Beamten am Sonntag hinsichtlich des Einsatzes am vergangenen Freitag.

Den Angaben zufolge wurde die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei gegen 15.20 Uhr darüber informiert, dass ein Wildschwein in der Nordhäuser Altstadt frei herumläuft. In der Folge verirrte sich das Tier auf dem Schulgelände an der Wiedigsburg. Das Gelände wurde abgeriegelt.

Wie TAG24 erfuhr, wurden zwei Personen hinzugezogen, die im Besitz einer entsprechenden Berechtigung für die Betäubung von Wild- und Gehegetieren sind.

In Absprache mit einer Tierärztin wurde das Gewicht des Tieres geschätzt und die benötigte Menge an Narkosemitteln aufgezogen. Das Tier war aggressiv und gefährlich, weshalb man sich dafür entschied, den Schulhof nicht zu Fuß zu betreten, sondern mit einem Auto zu befahren.